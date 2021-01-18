NASA показало фото "затерянной галактики"

В сети появилось красочное фото галактики NGC 4535, расположенной в созвездии Девы, примерно в 50 миллионах световых лет от Земли.

Снимок опубликовали NASA и Европейское космическое агентство на сайте телескопа Hubble. Астрономы отметили, что, несмотря на невероятное качество полученного изображения, на самом деле галактика имеет туманный, несколько призрачный вид, если наблюдать ее в меньший телескоп.

Именно поэтому астроном-любитель Леланд Коупленд еще в 1950-х годах ХХ века назвал NGC 4535 "затерянной галактикой". Ученые объяснили, что яркие цвета на фото – это не просто красивое явление, но и доказательство наличия огромного количества звезд в этом спиральном образовании с перемычкой.

Так, яркие голубоватые цвета, расположенные среди длинных спиральных рукавов NGC 4535, указывают на присутствие большого числа более молодых и горячих звезд. А желтые выпуклости в центральной области – это скопление более старых и холодных светил.

В NASA уточнили, что указанная галактика была изучена в рамках исследования, целью которого является прояснение связей между облаками холодного газа, звездообразованием, общей формой и другими свойствами галактик.

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