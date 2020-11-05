Найдено недостающее звено в эволюции: существо с пятью глазами

Палеонтологи обнаружили окаменелые останки животного, которое жило около 520 млн лет назад. Существо с пятью глазами имело признаки современных членистоногих, так и их древнейших предков.

По мнению ученых, ископаемый вид под названием килинксия (Kylinxia) может считаться "недостающим звеном" в эволюции, пишет журнал Nature. Находку сделали в юго-западной китайской провинции Юньнань.

Исследователи подчеркнули, что это одни из наиболее хорошо сохранившихся окаменелостей животных кембрийского периода. Благодаря особым условиям захоронения палеонтологам удалось рассмотреть множество деталей, например нервную ткань, глаза и пищеварительную систему.

Палеонтологи пояснили, что килинксия собрала в себе морфологические признаки разных животных. Как и у современных членистоногих, у нее были твердый панцирь, сегментированное тело и ноги с суставами. Детальное анатомическое исследование окаменелостей показало, что характерные отростки на теле животного были похожи на маленькие придатки у хелицеровых (группа, включающая морских пауков и паукообразных) и жалящих (включает муравьев, ос, пчел и шмелей).

Кроме того, ученые смогли разглядеть черты древнейших животных: пять глаз, как у опабинии, и два колючих отростка впереди, похожие на те, что палеонтологи видят у аномалокариса. Оба вида считаются предшественниками современных членистоногих, однако серьезно от них отличаются. Это сделало килинксию "недостающим звеном" в эволюции членистоногих, объединяющим современных животных и их древнейших предков.

"Килинксия – важнейшее переходное ископаемое, предсказанное эволюционной теорией Дарвина. Оно заполняет эволюционный разрыв от аномалокариса до современных членистоногих", – резюмировал один из исследователей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые нашли окаменелые останки животного, которое жило более 220 млн назад.