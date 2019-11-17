Над Украиной пролетит мощный звездопад: когда и где смотреть

В воскресенье, 17 ноября, украинцы смогут увидеть такое явление, как звездопад Леониды.

В этот день звездный дождь или же метеоритный поток достигнет своего пика. Об этом сообщает 24 канал.

Свое название звездопад получил из-за того, что его радиант, из которой вылетают метеоры, находится в созвездии Льва. Именно в этой точке на небе и можно увидеть метеоритный ливень.

pixabay.com Звездопад Леониды

Средняя интенсивность звездопада – 10-15 метеоров в час. При условии чистого неба звездный дождь можно увидеть невооруженным глазом.

Звездопад Леониды обычно происходит в середине ноября. Он формируется в случае встречи Земли с особо плотным метеорным роем. Частицы пыли с кометы 55Р / Темпеля-Туттля, которая является основоположницей звездопада Леониды, попадают в атмосферу Земли со скоростью 159 000 миль в час. Из-за этого звездопад считается самым быстрым из всех существующих.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее житель Земли случайно заснял столкновение метеора с Юпитером. Опубликовано зрелищное видео.

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