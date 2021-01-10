Над Арктикой закрылась рекордная озоновая дыра

Над Арктикой в конце декабря 2020 года полностью закрылась рекордная озоновая дыра.

Как сообщается на сайте Всемирной метеорологической организации, она была самой длинной, а также одной из крупнейших и самых глубоких за 40 лет.

До максимальных размеров – 24,8 млн кв. км – дыра выросла 20 сентября. Она возникла из-за постоянного присутствия в атмосфере веществ, которые разрушают озоновый слой, а росту способствовал сильный полярный вихрь и очень низкие температуре в стратосфере.

Озоновая дыра представляет собой истощение озонового слоя, который сдерживает ультрафиолетовое излучение. Увеличение последнего способно нанести вред людям и животным, а также приводит к нагреванию мирового океана и росту смертности среди морских существ и растений.

В 1985 году был разработан Монреальский протокол по защите озонового слоя Земли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле 2020 года над Арктикой внезапно затянулась крупнейшая озоновая дыра.