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8 июня • обновлено в 06:15
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На Земле найдено место с самым чистым воздухом

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На Земле обнаружена область атмосферы, которую не затронула деятельность человека. Так, самый чистый воздух на планете можно найти в Южном океане к югу от 40 градусов южной широты.

Открытие сделали ученые из Государственного университета Колорадо, сообщает Phys.org.

Как отмечают авторы исследования, в данном месте не было найдено аэрозолей, образующихся в результате антропогенной деятельности и переносимых ветром на огромные расстояния.

Место с самым чистым на Земле воздухом

Место с самым чистым на Земле воздухом

Kathryn Moore/Colorado State University

Ученые предположили, что воздух над отдаленным Южным океаном, окружающим Антарктиду, будет меньше всего подвержен воздействию людей и пыли с континентов.

Образцы были собраны во время полевых исследований, судно с учеными прошло на юг от Тасмании до кромки льда Антарктики. Пробы воздуха были взяты в морском пограничном слое, который имеет непосредственный контакт с океаном.

При помощи секвенирования ДНК, выяснилось, что микроорганизмы в образцах воздуха были местными, попавшими туда из окружающего океана. По словам ученых, воздух над Южным океаном был настолько чистым, что исследователям не хватало ДНК для работы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле Киев возглавил мировой антирейтинг по загрязнению воздуха.

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Автор
Алина Мельник
Темы
Исследование ученых новости мира
Теги
Земля Экология исследование
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