На Луне была жизнь: ученые сделали сенсационное заявление

Ученые из университетов Вашингтон и Лондона предположили, что несколько миллиардов лет назад на Луне могли обитать живые организмы.
По данным портала Phys.org, условия для существования примитивных форм сложились приблизительно четыре миллиарда лет назад, а также в период максимальной вулканической активности около 3,5 миллиарда лет назад.
По словам профессоров Дирка Шульце-Макуча и Яна Кроуфорда, в течение этих периодов из недр спутника Земли извергалось большое количество раскаленных летучих газов, включая водяной пар. Благодаря этому на поверхности Луны могли образоваться водоемы и плотная атмосфера для существования элементарных форм жизни, которые могли существовать миллионы лет.
К такому выводу ученые пришли на основании данных последних космических миссий и анализа образцов лунных пород, согласно которым воды на космическом объекте больше, чем было принято считать.
"Мы полагаем, что в случае, если на Луне долгое время присутствовали жидкая вода и атмосфера, то лунная поверхность могла по крайней мере временно быть пригодной для жизни", — отметил Шульце-Макух.
По данным исследователей, наиболее вероятным сценарием появления жизни является перенос микроорганизмов на метеорите.
Как сообщал OBOZREVATEL, 27 июля во всем мире будет наблюдаться самое длинное полное лунное затмение за сто лет.
Читайте все новости по теме "Исследование ученых" на Обозревателе.