На Луне была жизнь: ученые сделали сенсационное заявление

Ученые из университетов Вашингтон и Лондона предположили, что несколько миллиардов лет назад на Луне могли обитать живые организмы.

По данным портала Phys.org, условия для существования примитивных форм сложились приблизительно четыре миллиарда лет назад, а также в период максимальной вулканической активности около 3,5 миллиарда лет назад.

По словам профессоров Дирка Шульце-Макуча и Яна Кроуфорда, в течение этих периодов из недр спутника Земли извергалось большое количество раскаленных летучих газов, включая водяной пар. Благодаря этому на поверхности Луны могли образоваться водоемы и плотная атмосфера для существования элементарных форм жизни, которые могли существовать миллионы лет.

К такому выводу ученые пришли на основании данных последних космических миссий и анализа образцов лунных пород, согласно которым воды на космическом объекте больше, чем было принято считать.

"Мы полагаем, что в случае, если на Луне долгое время присутствовали жидкая вода и атмосфера, то лунная поверхность могла по крайней мере временно быть пригодной для жизни", — отметил Шульце-Макух.

По данным исследователей, наиболее вероятным сценарием появления жизни является перенос микроорганизмов на метеорите.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 июля во всем мире будет наблюдаться самое длинное полное лунное затмение за сто лет.