Миллиардер пообещал 1 млн долларов за ответ на один вопрос

В США бизнесмен Роберт Бигелоу учредил конкурс с призовым фондом в почти 1 млн долларов. Участники должны ответить на вопрос: "Есть ли жизнь после смерти?".

Как сообщает Daily Mail, все желающие должны подать заявку до 28 февраля. И до 1 августа 2021 года нужно представить эссе на указанную тему. Отмечается, что участвовать могут только ученые с опытом работы в области неврологии и психологии.

Наградой за первое место будет 500 тысяч долларов, второе – 300 тысяч долл, третье – 150 тысяч долл.

Как рассказал сам Бигелоу, поиском ответа на жизнь после смерти он начал интересоваться после кончины его жены. Дайана Мона Бигелоу умерла в феврале 2020 года от болезни костного мозга и лейкемии.

"Институт исследований сознания Бигелоу был создан, чтобы попытаться провести исследования возможности выживания человеческого сознания после смерти. Если это правда, тогда нужно исследовать, в чем заключается другая сторона", – рассказывал бизнесмен.

Роберт Бигелоу владеет сетью отелей Budget Suites of America, а также сотнями других объектов. Его проекты в сфере недвижимости стоят более миллиарда долларов. Вторая его сфера деятельности – это аэрокосмическая компания Bigelow Aerospace, что разработала серии надувных космических сред обитания, прототипы которых в настоящее время находятся на орбите Земли.

Как сообщал OBOZREVATEL, основатель компаний Space X и Tesla Илон Маск объявил конкурс на 100 миллионов долларов.