Мертвая зона: ученые предсказали новую катастрофу

В Балтийском море назревает экологическая катастрофа. Здесь образовались и стремительно увеличивают свою площадь зоны, где отсутствует кислород.

К такому выводу пришли ученые из Германии и Финляндии. По их данным, общая площадь мертвых зон достигла 70 тысяч квадратных километров, передает Biogeoscience.

Изучая два четырехметровых осадочных керна, извлеченных со дна Архипелагового моря — части балтийской акватории между Ботническим и Финским заливами, ученые выяснили, что за последние сто лет скорость потери кислорода Балтийским морем значительно выросла.

При этом мертвые зоны покинули почти все виды морской фауны, включая моллюсков и кольчатых червей.

Главной причиной ученые называют сброс бытовых, промышленных и сельскохозяйственных сточных вод. В них содержится большое количество питательных веществ, например азота и фосфора, которые провоцируют быстрое размножение водорослей.

Когда водоросли отмирают, они опускаются на дно, где их перерабатывают бактерии, которые активно расходуют кислород. Море же постепенно его теряет.

Замедлить этот процесс, по словам ученых, можно, если снизить загрязняющие выбросы. При этом на восстановление некоторых участков могут уйти десятки лет, так как водоросли размножаются и за счет азота из атмосферы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые предупредили о неизбежности катастрофы на Земле