Космический корабль компании SpaceX Илона Маска Crew Dragon с экипажем вернется на Землю в начале августа.

О возвращении астронавтов Дугласа Херди и Роберта Бенкена рассказал руководитель пилотируемой программы NASA Стив Стич, сообщили на странице ведомства в Twitter.

По его словам, перед возвращением они отработают возможные чрезвычайные ситуации и потратят время на научно-исследовательскую работу на борту Международной космической станции.

Когда корабль Илона Маска Crew Dragon вернется на Землю: названа дата

Ранее OBOZREVATEL публиковал видео, на котором Илон Маск нянчится со своим сыном X AE A-XII. Пользователей этот ролик растрогал и они даже увидели в нем новый мем.