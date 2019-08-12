К Земле мчится астероид размером с пирамиду Хеопса

В конце августа текущего года к Земле приблизится "потенциально опасный" астероид, превосходящий по своим размерам Великую пирамиду Гизы.

Как передает "РИА Новости", об этом свидетельствуют данные NASA. Так, диаметр астероида 2019 OU1 составляет 160 метров, что на 20 метров больше, чем самая известная египетская пирамида.

Астрологи предупреждают, что 28 августа 2019 OU1 окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера.

Астероид мчится к Земле Иллюстрация

Астероид разминется с нашей планетой на расстоянии около миллиона километров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые успокоили, отметив, что крупный астероид Апофис, который мчится к Земле, в идеале не должен вызвать никаких серьезных катаклизмов.

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