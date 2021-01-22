Илон Маск объявил конкурс на 100 миллионов долларов

Основатель компании Space X Илон Маск пообещал 100 миллионов долларов (более 2,8 млрд гривен) тому, кто придумает лучшую технологию улавливания углекислого газа.

Об этом изобретатель, предприниматель, инвестор, инженер и миллиардер Маск написал у себя в Twitter. Подробности конкурса он сообщит на следующей неделе.

"Я жертвую 100 миллионов долларов на приз за лучшую технологию улавливания углерода. Подробности на следующей неделе", – написал Маск.

Под публикацией пользователи социальной сети предложили ему пожертвовать эти деньги на борьбу с коронавирусом и закупку вакцин.

"Почему бы вам не заняться вакциной от коронавируса, вам не кажется, что сейчас это немного важнее?" – обратились к Маску.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Илон Маск за день потерял 14 млрд долларов и перестал быть самым богатым на планете. Акции Tesla упали на 7%, что и привело к снижению капитала Маска до 176,2 млрд долларов.