Громкие звуки опасны при беременности, – ученые

Пребывание в шумной обстановке не только раздражает, но и может вредить развитию плода во время беременности.

Так, ученые из Лихайского университета и колледжа Лафайет, США, выяснили, что у беременных, проживающих в районах с высоким уровнем шума, выше риск родить ребенка с недостаточной массой тела, что может негативно сказаться на его физическом и психологическом развитии, сообщает ScienceDirect.

В ходе исследования ученые проанализировали записи о рождении детей в период с 2004 по 2016 годы, которые содержали домашние адреса матерей, и информацию об уровне шума в разных районах города.

В результате выяснилось, что проживая в районах со значительно повышенным уровнем шума, к примеру, возле аэропортов, у женщины на 22% выше риск родить ребенка с дефицитом массы тела, что может в дальнейшем негативно сказаться на его физическом и психологическом развитии.

Ученые надеются, что новые сведения покажут, насколько вредным для здоровья может быть воздействие громких звуков, а также смогут помочь решить проблему чрезмерного шума в городах.

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