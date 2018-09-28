Глобальное потепление отменяется: ученые предрекли новую аномалию на Земле

Ученые прогнозируют начало периода похолодания в Арктике с 2030 года. Возможно, тогда же остановится таяние льдов.

Об этом сообщил заведующий отделом взаимодействия океана и атмосферы Арктического и антарктического научно-исследовательского института Генрих Алексеев. "С 2030 года прогнозируется похолодание в рамках 70-летнего климатического цикла", - цитирует его ТАСС.

По его словам, минимальный ледовый покров Северного Ледовитого океана пришелся на 2012 год.

По озвученным Алексеевым прогнозам, к 2050 году с учетом только антропогенного воздействия при умеренном варианте площадь льдов Северного Ледовитого океана может достигнуть минимального показателя 2012 года - около 3 млн кв. км.

При неконтролируемом росте антропогенного воздействия площадь льдов может сократиться до 1 млн кв. км. Однако использование более комплексных прогнозных моделей говорит о том, что существенного таяния льдов не ожидается.

Как сообщал OBOZREVATEL, исследователи отмечают, что в случае, если человечество немедленно не начнет принимать меры по сохранению окружающей среды – планету ждет худший сценарий, который только можно себе представить.