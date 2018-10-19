МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Наука

Глобальная катастрофа началась: ученые назвали первые последствия

5.5тЧитать материал на украинском

Большая часть многолетнего льда в Арктике исчезла, ее заменил тонкий лед, который тает в теплые месяцы.

Такими оказались первые последствия глобального потепления, сообщает издание Science Alert со ссылкой на NASA. С 1958 года толщина ледяного покрова уменьшилась втрое, а площадь многолетнего льда сократилась на два миллиона квадратных километров.

Новости
Конец света: в NASA раскрыли правду о ''планете-убийце'' Нибиру

Многолетний лед сохраняется более двух лет, он толще сезонного льда и глубже погружается в океан. Он также содержит меньше соли и из-за этого меньше склонен к таянию. Сезонный морской лед в толщину достигает около двух метров и практически исчезает летом.

Ученые уверены, что в будущем скорость его истончения значительно уменьшится, однако это произойдет за счет полного исчезновения толстого льда, а не из-за прекращения климатических изменений.

Арктика станет более уязвимой к росту средней температуры воды и воздуха, что губительно скажется на природных экосистемах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые объявили о том, что глобальное потепление на Земле отменяется и предрекли новую аномалию.

Поделиться в Facebook
1
Комментарии
37
2
Смешно
4
Интересно
37
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
pompadur marselina
pompadur marselina
Зато не отменяется гибель всего живого на Земле из за деятельности человека! Количество углекислого газа из за выбросов в атмосфере увеличивается неотвратимо, и что то предпринять, чтобы остановить этот процесс,уже поздно.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги