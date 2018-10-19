Глобальная катастрофа началась: ученые назвали первые последствия

Большая часть многолетнего льда в Арктике исчезла, ее заменил тонкий лед, который тает в теплые месяцы.

Такими оказались первые последствия глобального потепления, сообщает издание Science Alert со ссылкой на NASA. С 1958 года толщина ледяного покрова уменьшилась втрое, а площадь многолетнего льда сократилась на два миллиона квадратных километров.

Многолетний лед сохраняется более двух лет, он толще сезонного льда и глубже погружается в океан. Он также содержит меньше соли и из-за этого меньше склонен к таянию. Сезонный морской лед в толщину достигает около двух метров и практически исчезает летом.

Ученые уверены, что в будущем скорость его истончения значительно уменьшится, однако это произойдет за счет полного исчезновения толстого льда, а не из-за прекращения климатических изменений.

Арктика станет более уязвимой к росту средней температуры воды и воздуха, что губительно скажется на природных экосистемах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые объявили о том, что глобальное потепление на Земле отменяется и предрекли новую аномалию.