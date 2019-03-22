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Фото суперлуны взорвало сеть

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Пользователи портала Reddit активно обсуждают уникальный снимок полнолуния, сделанный одним из подписчиков саб-реддита с тематикой фото.

Уникальность фотографии заключается в том, что она была сделана в разрешении 8k, которое позволяет увеличить снимок и рассмотреть на нем мелкие детали поверхности Луны.

Фото суперлуны взорвало сеть

Фото: reddit.com

"Прошлой ночью я сделал 8k-снимок полнолуния в облаках. Попробуйте увеличить, чтобы увидеть детали поверхности", - написал автор фотографии.

"Я использовал разные настройки для облаков и луны, но это очень близко к тому, как это выглядело в окуляре моего телескопа прошлой ночью", - добавил под он под фотографией.

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К своему сообщению пользователь сети также добавил ссылку для возможности загрузить фото в HD-формате.

I took an 8k picture of last night's supermoon through the clouds. Try zooming in to see the surface details from r/pics

Пост фотографа собрал более 70 тыс. голосов. В комментариях пользователи портала восхищаются снимком и детализацией поверхности небесного тела.

Как сообщал OBOZREVATEL, полнолуние в День весеннего равноденствия может сказаться на людях, заставляя их вести себя эгоистично, идти на поводу у мимолетных эмоций. Специалисты рассказали, чем чревато это явление.

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