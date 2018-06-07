Есть ли жизнь на Марсе: ученые сделали новое открытие

Марсоход Curiosity американского космического агентства NASA обнаружил органические молекулы метана на Красной планете

Как говорится в пресс-релизе ведомства, это может свидетельствовать о том, что на Марсе когда-то существовала жизнь. При этом, ученые предположили, что возможным источником газа могут быть микробы.

Отмечается, что находка должна пробудить интерес и стимул для новых исследований.

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"Вопрос того, возникла ли жизнь на Марсе, или существовала ранее, стал намного проще, когда мы узнали, что на его поверхности были органические молекулы", - сказал астробиолог Инге Лобс.

Марсоход

В ведомстве также напомнили о раннем открытии марсохода на дне кратера Гейл, согласно которому озеро на его поверхности могло быть потенциально обитаемым.

Curiosity находится в рамках исследовательской миссии на Красной планете с 2012 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале мая NASA отправило очередную миссию на Марс, в ходе которой ученые детально изучат планету изнутри.