Биологический ритм зависит от пола – исследование

На биологические ритмы человека влияют возраст и пол.

К такому выводу пришли ученые из университета Пенсильвании, передает Medical Express.

В частности, исследователи проанализировали данные более 53 тысяч человек и выяснили, что дети и женщины чаще активны утром и днем, а мужчины – вечером и ночью.

К тому же женщины оказались более устойчивыми к нарушениям природного циркадного ритма; они спят больше мужчин и фаза глубокого сна у них длится гораздо больше.

Также женщины реже страдают от нарушений сна, зато мужчины чаще спят после обеда.

Ученые предположили, что такие различия могут быть связаны с ролью матери у женщин, поскольку для них вполне естественно иметь биологический ритм, соответствующий ритму детей. Кроме того, предыдущие исследования выявили у женщин связь между внутренним ритмом и их половым циклом.

Как известно, у людей и животных есть несколько биологических ритмов. Кроме циркадного ритма, отвечающего за сон, бодрствование и метаболизм, есть также ритмы, регулирующие дыхание, частоту сердцебиения и обновление кожи.

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