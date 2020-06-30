Астрономы показали бесследное исчезновение огромной звезды. Видео

В ходе наблюдений с Очень Большим телескопом Европейской южной обсерватории (VLT) астрономы обнаружили пропажу неустойчивой массивной звезды в карликовой галактике.

Исследование опубликовали в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, а коротко о нем сообщил сайте обсерватории. Звезда находилась на заключительной стадии своей эволюции (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Между 2001 и 2011 годами различные группы астрономов изучали таинственную массивную звезду, расположенную в карликовой галактике Кинмана. Эндрю Аллан и его сотрудники в Ирландии, Чили и США направили телескоп ESO VLT на эту далекую галактику в 2019 году, но больше не нашли там этой звезды.

“Мы с удивлением убедились в том, что звезда бесследно исчезла!” – сказал Аллан.

Карликовая галактика Кинмана, расположенная примерно в 75 миллионах лет от нас в созвездии Водолея, находится слишком далеко, чтобы можно было видеть ее отдельные звезды, но наблюдать некоторые признаки их присутствия можно.

Звезды такого типа неустойчивы, они демонстрируют резкие нерегулярные изменения своих спектров и блеска. Даже при этих скачках голубые переменные высокой светимости имеют определенные наблюдательные признаки. Однако, в данных, полученных группой в 2019 году, этих признаков заметно не было. Это заставило астрономов задуматься – что же случилось со звездой?

“Было бы крайне необычно, если бы такая массивная звезда исчезла без яркой вспышки сверхновой”, – заявил астроном.

На основе своих наблюдений и моделирования ученіе предложили два возможных объяснения исчезновения звезды без взрыва сверхновой. Вспышка могла быть вызвана превращением голубой переменной высокой светимости в звезду с более низкой светимостью, причем эта звезда могла, к тому же, быть частично скрыта облаком пыли. Другой возможностью, по мнению исследователей, могло быть схлопывание звезды в черную дыру без взрыва сверхновой. Ученые отметили, что это было бы крайне редким событием.

По их мнению, подтвердить истинную судьбу этой звезды должны будущие исследования.

“Чрезвычайно Большой телескоп (ELT), ввод которого в строй планируется в 2025 году, будет иметь разрешение, достаточное для того, чтобы разглядеть отдельные звезды в удаленных галактиках, таких как карликовая галактика Кинмана. Тогда, возможно, этот и другие секреты эволюции массивных звезд будут разгаданы", – сказано в сообщении исследователей.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, ученые Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва.