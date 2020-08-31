Альтернатива антибиотикам: выяснилась польза антивитаминов

Антивитамины могут стать новым оружием против бактериальных инфекций.

Так, в то время как патогенные микроорганизмы вырабатывают все большую устойчивость к антибиотикам, в поиске нового класса лекарств ученые обратили внимание на химические соединения, нейтрализующие витамины, пишет "Популярная механика".

Антивитамины в конце 1930-х годов открыл сэр Эдвард Мелланби, открывший также витамин D и его роль в предотвращении рахита в 1919 году. Однако до сих пор остается не ясным, как они работают.

При этом известно, что, к примеру, антивитамин, который нейтрализует витамин B1, производят бактерии, чтобы уничтожать конкурирующие микроорганизмы. Его молекулярное строение отличается всего на один атом, однако такой разницы более чем достаточно.

Так, в исследовании, которое опубликовал журнал Nature Chemical Biology, ученые объяснили, что всего один атом может вывести из строя целое органическое соединение. В результате наблюдений выяснилось, что "лишний" атом в антивитамине работает "как песчинка в сложном зубчатом механизме, блокируя его точно настроенную механику".

При этом, разрушая B1 в бактериях, антивитамин никак не влияет на человека. Как показало компьютерное моделирование, "человеческие белки либо вообще не связываются с антивитамином, либо делают это безболезненно для себя".

По мнению ученых, такое отсутствие побочных эффектов дает надежду на то, что в перспективе будет создан новый безопасный класс лекарств, к которым бактерии не будут вырабатывать устойчивость.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые нашли витамин, который спасает от головокружения.

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