Смартфон-раскладушка и умная колонка: Samsung презентует главные новинки-2020. Онлайн-трансляция

Компания Samsung во вторник, 11 февраля, начала презентацию главных технологических новинок-2020.
Презентация под названием Samsung Unpacked, которая проходит в Сан-Франциско (США), началась в 21:00 по Киеву и транслируется пресс-службой фирмы в сети.
Она продлиться около двух часов (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Компания должна представить смартфоны Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ и Samsung Galaxy S20 Ultra, наушники Galaxy Buds+, смартфон-раскладушку Galaxy Z Flip и умную колонку Galaxy Home Mini.
Предварительно, Samsung Galaxy S20 может стоить около 24,4 тыс. грн, Samsung Galaxy S20+ – 29,3 тыс. грн, а Samsung Galaxy S20 Ultra – 34,2 тыс. грн.
Samsung
THE BUSINESS TIMES
OBOZREVATEL следит за Samsung Unpacked онлайн:
Samsung Unpacked-2020
Скрин видео
21:10 Galaxy Z Flip поступит в продажу с 14 февраля по цене 1380 долларов.
Galaxy Z Flip
Скриншот
21:07 Ребекка Херст рассказала, что преимущество Galaxy Z Flip – в его компактности. "Он для людей, которые действительно хотят выделятся", – сказала она.
Стекло смартфона ультратонкое, однако имеет защиту он царапин. Покупая этот телефон, пользователь также получает доступ к сервису YouTube Premium.
Samsung Unpacked-2020
Скриншот
Samsung Unpacked-2020
Скриншот
21:01 – Презентация началась с рекламного ролика, демонстрирующего, в частности, смартфон-раскладушку Galaxy Z Flip. Предлагаем посмотреть фото:
Samsung Unpacked-2020
Скриншот
Телефон в сложенном виде
Скриншот
Онлайн-трансляция презентации:
Как писал OBOZREVATEL, недавно компания Samsung начала блокировать в Украине работу смарт-телевизоров, которые были ввезены в страну по "серым" схемам. С такой же проблемой столкнулись жители других стран – Молдовы, Беларуси.
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