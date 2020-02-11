Смартфон-раскладушка и умная колонка: Samsung презентует главные новинки-2020. Онлайн-трансляция

Компания Samsung во вторник, 11 февраля, начала презентацию главных технологических новинок-2020.

Презентация под названием Samsung Unpacked, которая проходит в Сан-Франциско (США), началась в 21:00 по Киеву и транслируется пресс-службой фирмы в сети.

Она продлиться около двух часов (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Компания должна представить смартфоны Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ и Samsung Galaxy S20 Ultra, наушники Galaxy Buds+, смартфон-раскладушку Galaxy Z Flip и умную колонку Galaxy Home Mini.

Предварительно, Samsung Galaxy S20 может стоить около 24,4 тыс. грн, Samsung Galaxy S20+ – 29,3 тыс. грн, а Samsung Galaxy S20 Ultra – 34,2 тыс. грн.

Samsung THE BUSINESS TIMES

OBOZREVATEL следит за Samsung Unpacked онлайн:

Samsung Unpacked-2020 Скрин видео

21:10 Galaxy Z Flip поступит в продажу с 14 февраля по цене 1380 долларов.

Galaxy Z Flip Скриншот

21:07 Ребекка Херст рассказала, что преимущество Galaxy Z Flip – в его компактности. "Он для людей, которые действительно хотят выделятся", – сказала она.

Стекло смартфона ультратонкое, однако имеет защиту он царапин. Покупая этот телефон, пользователь также получает доступ к сервису YouTube Premium.

Samsung Unpacked-2020 Скриншот

Samsung Unpacked-2020 Скриншот

21:01 – Презентация началась с рекламного ролика, демонстрирующего, в частности, смартфон-раскладушку Galaxy Z Flip. Предлагаем посмотреть фото:

Samsung Unpacked-2020 Скриншот

Телефон в сложенном виде Скриншот

Онлайн-трансляция презентации:

Как писал OBOZREVATEL, недавно компания Samsung начала блокировать в Украине работу смарт-телевизоров, которые были ввезены в страну по "серым" схемам. С такой же проблемой столкнулись жители других стран – Молдовы, Беларуси.

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