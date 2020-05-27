Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что американский изобретатель Илон Маск под видом идеи со взрывами на Марсе якобы хочет вывести ядерное оружие США в космос.

С таким утверждением россиянин выступил в эфире пропагандистской программы "Соловьев LIVE" 27 мая. Она транслировалась в YouTube.

"Совершенно очевидно, что идея бомбить ядерными зарядами Марс выглядит чудовищно с точки зрения гуманных соображений. Кто ему дал право уничтожать планету?!" – возмутился Рогозин.

"Мы понимаем, что за этой демагогией скрывается одно: это прикрытие для выведения ядерного оружия в космос", – уверяет он.

"Роскосмос", как заявил глава компании, будет максимально препятствовать этому "плану".

Отметим, ранее Маск предложил создать условия для земной жизни на Марсе, проведя большую серию термоядерных взрывов его на полюсах.

Ожидается, что замерзший углекислый газ, из которого состоят ледяные шапки полюсов планеты, начнет испаряться. Газ сделает атмосферу Марса плотнее и вызовет парниковый эффект, температура на нем повысится.

Дмитрий Рогозин и Илон Маск Коллаж

Рогозин в ходе программы также высказал мнение о том, что российские космонавты высадятся на Луне после 2028 года. Это позволит отработать технологии высадки на другие небесные тела, среди которых – на астероиды. Последние, по его словам, могут стать источником полезных материалов.

Как писал OBOZREVATEL, 27 мая компания SpaceX Илона Маска должна была провести первый пилотируемый запуск космического корабля Crew Dragon с двумя астронавтами, однако из-за погодных условий пуск перенесли.

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