Раскрыта неразрешимая космическая загадка

Международная группа астрономов объявила о раскрытии загадки, почему у большинства крупных экзопланет, относящихся к типу "горячих юпитеров", отсутствуют луны.

По мнению исследователей, спутники были выброшены с орбит вокруг газовых гигантов и остались во внешних областях планетных систем, став аналогами Плутона, пишет Phys.org.

Исследователи смоделировали поведение гипотетических экзолун-бродяг, которые были названы "плунетами". Оказалось, что они изначально должны формироваться на орбитах вокруг крупных газовых планет, в том числе тех, что вращаются на близком расстоянии от родительской звезды.

NASA

Половина таких объектов, которые выбрасываются гравитацией во внешнее пространство, избегают столкновения с другими планетами и начинают вращаться вокруг самой звезды.

Существование "плунет" могло бы объяснить, почему астрономы нашли более четырех тысяч экзопланет, но до сих пор не удалось точно определить ни одну экзолуну. Предыдущие исследования показывают, что по крайней мере некоторые из обнаруженных горячих юпитеров должны иметь крупные спутники.

Кроме того, "плунеты" могут являться причиной необычных провалов в кривой блеска звезды Табби или KIC-8462852, которая также известна, как звезда с "инопланетными мегаструктурами". Однако существование "плунет" пока остается гипотетическим.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американская компания SpaceX вывела в космос первую серию спутников, которые должны обеспечить доступ к интернету всем жителям Земли.

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