Проверена мощность iPhone 12: результаты оказались ниже ожидаемых

Новый iPhone 12 проверили на производительность процессора устройства, запустив на смартфоне от Apple приложение Geekbench.

Как сообщает портал Gsmarena, по результатам тестирования бенчмарка, iPhone 12 стал мощнее, но не сильно далеко ушел от предыдущих моделей.

Отмечается, что iPhone 12 mini получила 4 Гб оперативной памяти, а флагман iPhone 12 Pro – 6 Гб. По результатам синтетического тестирования самый маленький "яблочный" смартфон набрал 1588 и 3677 баллов, а флагман – 1590 и 3881 в одноядерном и многоядерном тестировании соответственно.

Издание пишет, что такие показатели производительности чипа A14 Bionic не намного выше прошлогоднего A13. Эксперты полагают, что новый процессор больше направленный на энергоэффективность, чем на повышение мощности.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 октября прошла официальная презентация Apple, где показали сразу четыре новых iPhone 12. Также в компании озвучили цены на новые iPhone 12.