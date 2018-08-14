Грядут перемены: как в Украине вырастет цена на интернет

Украинский интернет-рынок изменится. Кабинет министров совместно с регуляторами занялся сферой коммуникаций. Как уверяют чиновники, главная цель - сделать услугу доступнее. Правда, эксперты считают, что после принятия изменений, цена на интернет для украинцев может вырасти.

Каким будет повышение и какая ситуация с интернетом сейчас - разбирался OBOZREVATEL.

Интернет для всех

Основная идея Кабмина - отмена разрешений для провайдеров, которые существенно осложняли жизнь компаниям.

“Проводим дерегуляцию. Недавно правительство поддержало нашу инициативу об упрощении доступа операторов телекоммуникаций к инфраструктуре. Ожидаем, что это увеличит количество подключений фиксированного широкополосного доступа с 5 до 19 млн пользователей”, - написал в своем Facebook вице-премьер-министр Степан Кубив.

Правда, с цифрами Степан Кубив ошибся. В комментарии OBOZREVATEL экс-заместитель министра информационной политики Татьяна Попова заявила, что в Украине сейчас не 5 млн пользователей интернета, а приблизительно 15.

“Хочу сказать, что у нас 5 млн домохозяйств, а не пользователей, имеют доступ в интернет. В среднем 1 домохазяйство - 2,6 пользователя, умножьте эти цифры и получите примерное количество. Хотя и эта цифра сильно занижена ”, - считает Попова.

Еще одно нововведение Кабмина - юридическое закрепление технических требований для развития коммуникаций.

“Правительство решило упростить доступ к инфраструктуре для операторов, поскольку сейчас условия доступа к элементам инфраструктуры являются дискриминационными и непрозрачными, а также сдерживают развитие рынка телекоммуникаций в Украине. Решение упрощает процедуры размещения технических средств телекоммуникаций на объектах электроэнергетики, доступ к инфраструктуре транспорта, а также утверждает правила доступа к объекту строительства”, - говорится на сайте Кабмина.

Новости Назван владелец украинского интернета

Правительство также создало условия для уменьшения количества отказов во внесении сведений в Государственный земельный кадастр. Изменился и порядок трудоустройства украинцев в иностранные компании.

В Кабмине уверены, данные решения помогут уменьшить давление на бизнес, а также дать свободу провайдерам.

Интернет может подорожать

Комментируя решения правительства, экс-заместитель министра информационной политики Татьяна Попова подчеркнула, Кабмин должен принять ряд методик для улучшения работы провайдеров.

“Должны быть приняты методики, они уже готовы. На их основании рассчитывается справедливая цена для операторов, провайдеров доступа. Без этих документов, сейчас на местах ОСМД, облэнерго - творят, что хотят. Пальцем в небо они ставят тарифы для компаний и очень часто они слишком завышены. Они делают невозможным построение сетей”, - сказала Попова в комментарии OBOZREVATEL.

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Экс-замминистра пояснила, большинство из интернет-провайдеров в Украине работают себе в убыток, пытаясь выжить в условиях конкуренции. Поэтому и после дерегуляции цена на интернет может и должна вырасти.

“У нас цена на интернет экономически не обоснованная. На рынке очень большая конкуренция, поэтому, многие работают себе в убыток или получают так мало денег, что могут лишь держаться на плаву. Тарифы на интернет сейчас просто смешные. Я бы сказала, что 100 мб должны стоить в районе 180 грн. А то, что сейчас продают - там нет 100 мб”, - подытожила Попова.

Отметим, сейчас средняя стоимость тарифных пакетов на пользование фиксированного интернета заметно ниже, чем ожидаемые 180 грн. Крупные провайдеры, учитывая акционные предложения, предлагают пользователям интернета тариф в среднем от 75 до 150 грн за 100 мб.

Стремление Кабмина поддерживают и некоторые гиганты мобильного рынка в Украине. Так, в компании Vodafone считают, что нововведения помогут быстрее и качественнее развернуть сети мобильной связи.

"Мы приветствуем утверждение правил доступа к инфраструктуре. Правила предполагают упрощение и удешевление доступа к неоператорской инфраструктуре для размещения телеком оборудования. Это поможет быстрее и проще разворачивать сети мобильной связи, что очень актуально для нас в рамках запуска 4G", - сказала в комментарии OBOZREVATEL пресс-секретарь компании Виктория Павловская.