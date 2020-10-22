Появились первые фото с камеры iPhone 12: сравнительные снимки

Опубликованы сравнительные фото с камер нового iPhone 12 Pro с предыдущим флагманом от компании Apple iPhone 11 Pro.

Тестировали новинку журналисты издания Tech Crunch. Отметим, что в новом "яблочном" смартфоне установлена такая же система из трех камер, но основная оптика получила 7-линзовый объектив с диафрагмой f/1.6, что позволяет ему захватывать на 27% больше света. Также были доработаны алгоритмы обработки снимков.

Также Apple сделала упор на ультраширокоугольную камеру. В iPhone 12 Pro фото получились с большей детализацией и меньшим искажением качества текстур.

При съемке в ночном режиме iPhone 12 Pro лучше делает фото, выдавая на изображении меньше засветов. Портретный режим в iPhone 12 и iPhone 12 Pro в меньшей степени обрезает волосы по краям.

Также новый флагман от Apple стал лучше снимать видео, что заметно при съемке с 10-битным HDR Dolby Vision. Кроме того, в новом iPhone 12 Pro установлен сканеру LiDAR благодаря чему смартфон быстрее фокусируется при плохом освещении. Еще новая технология позволила производить съемку в портретном режиме при использовании ночного режима, чего ранее в iPhone не было.

Как сообщал OBOZREVATEL: