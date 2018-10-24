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Pokemon Go для верующих: в сети появилось забавное религиозное приложение

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Католики создали игру в дополненной реальности, которая по принципу работы напоминает Pokémon Go. Только искать нужно Христа и апостолов.

Об этом написала Platfor.ma. Игра называется Follow JC Go. Ее создала организация Fundación Ramón Pané.

В бесплатном приложении Follow JC Go надо искать не только Иисуса, но и других выдающихся персонажей Библии, пророков, святых и христиан, чтобы собрать команду евангелизации или "eTeam".

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В игре можно выполнять индивидуальные или групповые миссии, общаться с другими геймерами-католиками и ходить на офлайн-встречи на религиозную тематику.

Как сообщается, первым зарегистрированным пользователем стал папа Франциск. Скачать игру на девайс можно бесплатно в App Store и Google Play.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине заработал полезный бот по имени "Бабушка".

Объект
игра Pokemon GO
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