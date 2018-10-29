Побил рекорд: в NASA представили новое устройство для высадки на Марс

Космическое агенство NASA разработало парашют для роботизированных и человеческих миссий на Марс. Он прошел все необходимые испытания.

Технология Advanced Supersonic Parachute Inflation Research Experiment (ASPIRE) была развернута на ракете Black Brant IX утром 7 сентября, сообщило NASA.

На ее борту находилась полезная нагрузка, которая отделилась от аппарата, прежде чем он вернулся на Землю.

Груз раскрыл парашют, достигнув необходимой дистанции и Маха при прохождении через атмосферу, за четыре десятых секунды. NASA утверждает, что это самое быстрое раскрытие парашюта такого размера в мире: ASPIRE поставил мировой рекорд. Парашют создан из нейлона, техноры и кевларовых волокон, которые позволят ему удерживать более тяжелые нагрузки и сохраниться при падении через атмосферу.

"Mars 2020 будет везти самый тяжелый груз из всех когда-либо доставленных на Марс и, подобно предыдущим марсианским миссиям, у нас будет только один парашют, и он должен работать. Испытания ASPIRE в деталях показали, как наш парашют поведет себя при раскрытии в сверхзвуковом потоке высоко над поверхностью Марса. И выглядит это прекрасно", - сказал менеджер проекта Mars 2020 Джон МакНэйми.

Представители Jet Propulsion Lab, которые работают над проектом, считают, что управление позволило ASPIRE присоединиться к миссии Mars 2020. Парашют ASPIRE будет отвечать за доставку ровера на поверхность планеты. Безымянный исследовательский робот имеет длину чуть более трех метров, ширину - 2,7 метра, высоту - 2,1 метра. Весит ровер около 1050 килограммов.

В миссии Mars 2020 будут искать ответы на вопросы о потенциальной жизни на Марсе, а также признаки микробной жизни на планете в древние времена.

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