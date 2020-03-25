В Украине в ночь с 28 на 29 марта ровно в 3:00 часы переведут на летнее время – на час вперед.
Многие традиционно столкнулись с вопросом – что делать с мобильными телефонами. Однако владельцам гаджетов не стоит переживать за перевод стрелок вручную – разработчики уже давно позаботились об этой опции.
Перевод часов: как переходят на летнее время смартфоны
Переводит ли Android часы на летнее время сам?
В 2014-м году разработчики операционной системы Android сообщили, что пользователям необходимо вручную переводить часы на своих смартфонах и девайсах.
Вскоре эта проблема была решена, и сейчас телефоны и планшеты осуществляют переход на летнее время сами.
Переводит ли iPhone часы на летнее время сам?
Смартфоны и планшеты на базе операционной системы iOS никогда не сталкивались с проблемой перехода на летнее и зимнее время, и делают это автоматически.
Переводит ли компьютер и ноутбук часы на летнее время сам?
Стационарные компьютеры и ноутбуки на любой операционной системе осуществляют перевод часов автоматически.
Как проверить, перевелись ли часы?
Проверить с утра, перевелось ли время на устройствах, можно при помощи Google или позвонив по номеру 112. В ситуации с поисковиком достаточно вбить фразу "время Киев".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине разгорелись дискуссии касательно отмены перевода часов два раза в год.
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