В Украине в ночь с 28 на 29 марта ровно в 3:00 часы переведут на летнее время – на час вперед.

Многие традиционно столкнулись с вопросом – что делать с мобильными телефонами. Однако владельцам гаджетов не стоит переживать за перевод стрелок вручную – разработчики уже давно позаботились об этой опции.

Перевод часов: как переходят на летнее время смартфоны

Переводит ли Android часы на летнее время сам?

В 2014-м году разработчики операционной системы Android сообщили, что пользователям необходимо вручную переводить часы на своих смартфонах и девайсах.

Вскоре эта проблема была решена, и сейчас телефоны и планшеты осуществляют переход на летнее время сами.

Переводит ли iPhone часы на летнее время сам?

Смартфоны и планшеты на базе операционной системы iOS никогда не сталкивались с проблемой перехода на летнее и зимнее время, и делают это автоматически.

Переводит ли компьютер и ноутбук часы на летнее время сам?

Стационарные компьютеры и ноутбуки на любой операционной системе осуществляют перевод часов автоматически.

Как проверить, перевелись ли часы?

Проверить с утра, перевелось ли время на устройствах, можно при помощи Google или позвонив по номеру 112. В ситуации с поисковиком достаточно вбить фразу "время Киев".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине разгорелись дискуссии касательно отмены перевода часов два раза в год.

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