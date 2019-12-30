О развитии 5G, тарифах на связь и интернете в метро: интервью с президентом компании "Киевстар" Александром Комаровым

Каким выдался для крупнейшего мобильного оператора Украины – компании "Киевстар" – уходящий 2019-ый год? Что нового компания уже предложила своим клиентам и чего стоит ожидать в 2020-м? Как обстоят дела со скоростным интернетом 4G и когда в Украину может прийти 5G? Почему ушел Telenor и как изменения в структуре собственников повлияют на дальнейшую работу "Киевстар"? Об этом и многом другом OBOZREVATEL поговорил с президентом компании "Киевстар" Александром Комаровым.

– Каким был 2019 год для компании? Над чем работал "Киевстар"?

– Самое главное, что происходило в этом году – это развитие LTE (или, иными словами – 4G). Бурное развитие. Мы видим 70% роста трафика. Для нас это означает, что, помимо решения задачи строительства сети передачи данных в новых городах и селах, мы все время решаем задачу поддержания и улучшения качества там, где мы уже есть. На нашем сленге это называется hotspots – те точки, где у нас очень стремительно растет нагрузка.

В этом году мы совершили настоящий прорыв в географической экспансии и сейчас уже достигли 9 500 населенных пунктов. В настоящий момент мы строим почти 600 дополнительных сайтов – для нас это новая стройка. Мы все больше и больше добавляем современных решений для повышения скорости передачи данных. Внедряем так называемую агрегацию несущих, когда мы "объединяем" 1800 МГц и 2600 МГц диапазоны между собой для того, чтобы давать нашим клиентам больше скорости интернета и хороший клиентский опыт. Начали активно использовать технологию Massive MIMO – это радиомодуль, который формирует 16 независимых цифровых потоков, и позволяет "разгрузить" сеть, там, где очень большой трафик.

Наши усилия в целом по Украине дают очень положительный результат. Невзирая на большую долю в рынке по абонентам, мы удерживаем лидерство по скорости и по развитию покрытия. Во многом это нам удается благодаря интенсивной инвестиционной программе.

Президент компании "Киевстар" Александр Комаров

– О каких объемах инвестиций идет речь?

– В 3G и 4G инвестиции составили порядка 25 миллиардов гривен за последние 5 лет. Только за три квартала уходящего года мы проинвестировали на миллиард больше, чем Vodafone и существенно больше, чем Lifecell. В это мы и целимся – быстро расти в Украине, при этом инвестируя сюда все больше и больше.

Наши акционеры – VEON – воспринимают Украину как очень быстрорастущий рынок. И считают, что сейчас – самое время инвестировать как в основной бизнес, так и в новые направления. Есть вера, что Украина все-таки будет развиваться в экономически правильном направлении и рост этот будет выше, чем нынешние 3-4%. А это, в свою очередь, даст возможности для развития самых разнообразных новых бизнес-направлений. Особенно – в области диджитализации.

– Что считаете самым важным событием уходящего года для телекома и чего ожидаете в следующем году?

– Весь 2019 год прошел под знаком 900-го диапазона. Мы очень непростую позицию поддержали – второй раз в истории телеком рынка Киевстар "жертвует" частью своих частот, чтобы другие компании могли предоставлять своим абонентам скоростной интернет в новом частотном диапазоне (900 МГц – прим. редакции). У нас не было двойной повестки дня, наша позиция была прозрачна и аргументирована, поэтому вести диалог с регулятором было достаточно просто.

Сам проект будет крайне непростой. Мы прогнозируем некоторое временное ухудшение качества из-за турбулентности, связанной с масштабным рефармингом частот – весь рынок через это пройдет. Нам, например, предстоят очень сложные переносы оборудования из так называемых P-GSM частот в E- GSM частоты (это самый нижний участок диапазона 900 МГц). Понадобится установка дополнительных фильтров на базовые станции, чтобы "защититься" от помех, со стороны базовых станций, излучающих в стандарте CDMA. По нашим подсчетам, это обойдется где-то в 350-400 млн грн.

– Вы к этому готовы?

– Мы готовимся. Понимаем, что столкнёмся с массой вызовов. Понятно, что рефарминг будет происходить последовательно, регион за регионом, работы будут вестись во время наименьших нагрузок на сеть. Но это работы на действующей сети, что сравнимо с операцией на открытом сердце.

Но есть и хорошие моменты. Мы с регулятором и другими участниками рынка нашли компромисс по очень принципиальным для нас вопросам. Например, перенос голоса из 8 канала, что с точки зрения соседства наших частот с CDMA является существенной проблемой, создающей помехи, "зашумления". В результате мы сможем "выиграть" несколько МГц защитной полосы, что существенно снизит влияние помех в нашей полосе частот. А в перспективе – произойдет выключение технологии CDMA как таковой, поскольку телеком рынок Украины развивается в сторону гармонизации с европейским рынком, где этот стандарт не используется.

Мы прогнозировали "освоение" мобильщиками 700-800 МГц диапазона радиочастот – и здесь началась активизация. Есть Распоряжение Кабмина на ближайшие 6 месяцев по высвобождению перспективных диапазонов под новые стандарты связи.

Президент компании "Киевстар" Александр Комаров Предоставлено компанией "Киевстар"

– Речь идет о 5G?

– Именно. Для 5G необходимы два диапазона: диапазон, который обеспечит географическое покрытие нижней части спектра, и диапазон в районе 3,5 ГГц, который выдерживает гораздо большие нагрузки с точки зрения одновременно работающих устройств. И по этим двум диапазонам есть перспективы. Сейчас активно идет диалог о переключении на новые частоты оборудования "Зеонбуда" из 700-го диапазона. С диапазоном 800 МГц пока все сложно, поскольку там – кроме ТВ-вещания еще много различных спецпользователей и работы по конверсии могут обойтись в десятки миллиардов гривен, а это для рынка на данный момент – неподъемная сумма.

Полноценного запуска 5G можно ожидать в конце 2022-го – в течение 2023 года. В моем понимании, это очень логичный сценарий. К этому времени уже будет определенное насыщение рынка услугами LTE, и сформируется спрос на новые стандарты передачи данных.

– Как продвигается проект со скоростным интернетом в Киевском метрополитене?

– Здесь у нас есть большой прогресс. В июле мы, Lifecell и Vodafone подписали четырехсторонний контракт с Huawei. И если Киевсовет даст нам доступ к инфраструктуре, то уже в первом квартале 2020 года мы будем запускать 4G на первых станциях метрополитена.

Это действительно большой, масштабный инфраструктурный проект. Хотя с точки зрения экономики мобильной связи в Киеве для нас, например, мало что изменится - абоненты платят нам фиксированную сумму за определенный период обслуживания и от того, есть у них дата-услуги в метро, или нет, доход операторов особо не изменится. Однако, это – удобство для клиентов, лояльность, рост потребления. В какой-то степени это тоже касается LTE 900-го проекта. Точнее даже не самого проекта, а покрытия сельских населенных пунктов, особенно с небольшим количеством жителей.

– Так надо ли это делать?

– Безусловно. Ведь это предназначение операторов – давать людям связь практически в любой точке. Где бы они не находились. Но это уже не о чистой экономике.

Особенность украинского рынка в том, что соотношение здесь инвестиций к доходу существенно выше, чем среднестатистические показатели не только в Европе, но и в странах бывшего СНГ. Если в целом средние инвестиции мобильных операторов к доходу составляют порядка 15%, то у нас на рынке 2015-2018 это соотношение составило 30 %. Это очень много.

У нас очень компактно по времени появились сразу два стандарта связи, практически один за другим. Мы построили 3G сеть почти для 80% населения – и тут пришел 4G… Думаю, следующие года 2-3 мы будем жить в крайне высокой инвестиционной фазе. Мы к этому готовы и понимаем, что мы масштабируем сами себя, укрепляем свое лидерство. "Киевстар" строит больше, агрессивнее, чем все остальные – и это хороший фундамент для будущего развития компании как в основном, так и в новых бизнесах.

Президент компании "Киевстар" Александр Комаров Предоставлено компанией "Киевстар"

– Расскажите немного о текущих предложениях компании.

– В этом году мы много работали над тем, чтобы рассказать нашим клиентам обо всех преимуществах связи и над тарифами, которые готовы к большому потреблению. И смогли многого добиться.

В частности, мы объясняли людям, почему им следует переходить в 4G с 3G. Ведь это позволит им намного комфортнее пользоваться интернетом, стримить видео, слушать музыку, загружать файлы. Наши усилия дали свои плоды. Когда люди переходят в 4G, их трафик растет в 2,5 раза. Только в ноябре трафик всей нашей сети в полтора раза превышал суммарный трафик за весь 2016 год.

Мы активно развиваем различные продукты на базе скоростной передачи данных. Чуть больше недели назад мы запустили обновленную услугу Киевстар-ТВ, в которой объединили все лучшее из двух миров большого экрана и маленького смартфона.

Это особенно актуально в свете грядущего кодирования спутникового сигнала, ведь все больше и больше людей начнут искать, чем же заменить прежде бесплатное спутниковое телевидение. И "Киевстар-ТВ" доступно для всех наших абонентов – независимо от того, интернетом какого оператора они пользуются. Достаточно установить на свой телевизор приложение – и начать пользоваться.

Кроме того, недавно мы запустили еще одно приложение – "Доктор онлайн". О телемедицине сейчас много говорят, подобную услугу запускают во многих странах. Мы решили запустить такую возможность для наших клиентов – ведь 4G предоставляет возможности для проведения видео-консультаций прямо здесь и сейчас.

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С нашим приложением можно обойтись без похода в поликлинику – ведь оно дает возможность получить консультацию или записаться на прием удаленно. Во время первичной консультации врач определит, нужно ли человеку обращаться к узкоспециализированному специалисту, может назначить лечение, направить на дополнительные анализы и выбрать правильную клинику для дальнейшего лечения. В приложении также можно поставить "напоминалки" о приеме лекарств. Это действительно очень удобно, особенно для жителей сел, которым зачастую нужно добираться до райцентра.

– Что нового происходило в компании "Киевстар" с точки зрения тарифообразования?

– Мы видим стремительный рост темпов потребления услуг. Поэтому запустили линейку тарифов, где можно получать больше. К примеру, если ты регулярно вовремя пополняешь счет – ты получаешь в два раза больше услуг. Абонентам контрактных тарифных планов мы предложили возможность получать "Домашний Интернет", уже включенный в их ежемесячный пакет.

Кстати, преимуществами контракта являются более высокая защищенность, возможность на один счет объединить всю семью, чтобы не забывать пополнять счет каждому отдельно, можно пользоваться сейчас, а платить в следующем месяце… Это намного более удобный способ потребления связи.

– Какие проблемы наибольше мешали развитию телекома в 2019-м году, по вашему мнению?

– Эти проблемы – уже традиционны. Наша сеть, все наши около 30 тысяч базовых станций соединены приблизительно 40 тысячами км оптоволокна. И мы регулярно сталкиваемся с актами вандализма, обрезов оптоволокна – видимо, в поисках меди вандалы это делают. Мы, весь рынок, с этой проблемой боремся не первый год. И в 2019-м начала намечаться какая-то нормальная тенденция в законодательном поле. Хотя сказать, что мы преодолели проблему, я не могу.

Еще одна глобальная проблема – учащение отключений электроэнергии. Базовые станции работают от электричества. И они оснащены аккумуляторными батареями. Но если электричества нет долго – базовые станции выключаются и нам приходится посылать своих инженеров на узловые станции с мобильными генераторами, чтобы они поддерживали наши сервисы.

Остро стоит также проблема радиофобии. Те же люди, которые хотят качественной связи – категорически не хотят видеть базовые станции мобильных операторов. Хотя в странах ЕС нормы допустимого электромагнитного излучения в десятки раз "мягче", чем в Украине. Поэтому и плотность базовых станций выше, а от этого прямо зависит качество связи.

Из хорошего: принят закон об использовании инфраструктуры для телеком-операторов. Правда, он еще не вышел в действующий режим. Так что проблемы есть, мы будем с ними бороться и делать все, чтобы удержать лидерство на телеком-рынке Украины.

Президент компании "Киевстар" Александр Комаров Предоставлено компанией "Киевстар"

– Осенью этого года стало известно, что бывший акционер VEON, компания Telenor, продала свои акции в VEON-e. Как это отобразилось либо отобразится в будущем на работе "Киевстара"?

– Операционно мы этого вообще не увидели. Еще полтора года назад уровень владения Telenor’ом компанией Veon опустился ниже 10%. Это уже практически миноритарий, ниже участия в наблюдательных советах компании и принятии операционных решений.

В целом отношение VEON к этому было положительное. Ведь логика работы такова: чем больше доля акций, которые обращаются в компании на публичных площадках – тем большую оценку имеет ценная бумага.

VEON как работал, так и продолжает работать как публичная компания, в десяти очень разных географиях. Они действительно очень разные – и все высокорисковые, но все дают возможность роста выше среднего. При этом разнос этих географий – от Бангладеш до Кыргызстана. VEON – публичная компания, акции которой вращаются на двух биржах, NASDAQ и Euronext, и подчиняется требованиям международного комплаенса.

Кстати, если посмотреть на состав наблюдательного совета Veon, несложно увидеть, что ни один акционер не имеет "блокирующего" пакета, а независимых директоров больше, чем тех, кто как-то связан с мажоритарными владельцами акций. Это – вопрос баланса распределения управления для того, чтобы нивелировать риски каких-то неправильных решений.

– Не опасаетесь ли, что после продажи "ВФ Украина" компании Bakcell против "Киевстара" могут быть инсинуации, что это - единственная компания на рынке с российскими корнями?

– Для меня это чистой воды спекуляции. Мы встроены в глобальное мироустройство, но, как национальный оператор, работаем в правовом поле Украины. Что касается VEON, деятельность как компании, так и ее руководства подчиняется законодательству Нидерландов, ЕС и требованиям Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Мы – открытая, публичная компания. И это - наша сильная сторона, что наряду со всем остальным помогает нам удерживать лидерство на рынке.

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