Какой конец света ждет человечество: версия футуролога

О мифической планете Нибиру говорят не первый год. Ее никто не видел, но каждое второе или третье предсказание о гибели человечества и конце света неизменно связывают с ней.

Фаталисты утверждают, что якобы это небесное тело с огромной скоростью движется к Земле, рано или поздно врежется в планету, что приведет к глобальной катастрофе и фактически судному дню для Homo Sapiens.

Последнее такое пророчество обнародовал бывший сотрудник Геологической службы США Итан Троубридж. Он пообещал скорую катастрофу, поскольку, по его оценкам, Нибиру уже находится недалеко от Земли.

Так ли это на самом деле? Что это за планета и почему она может представлять смертельную опасность? Что еще может привести к гибели человечества?

На эти вопросы в интервью OBOZREVATEL ответил футуролог Алексей Толкачев.

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- Мы все умрем?

- В долгосрочной перспективе все равно шансы на выживание у нас равны нулю.

- Что вы подразумеваете под долгосрочной перспективой?

- Это уже другой вопрос. Если говорить о планете Земля, то через порядка 7 миллиардов лет ее орбита станет внешней оболочкой Солнца, которое расширится и превратится в красный гигант. Наше светило расширится и поглотит Землю.

Если человечество хочет выжить, в любом случае надо рассматривать вопрос о переселении на другие планеты, расширять ареал расселения, чтобы сохранить человеческий вид.

Вопрос том, успеем ли мы выйти за пределы планеты до того, как либо катаклизмы, либо наше технологическое безумие погубит человеческий род.

На данный момент планета уже очень загажена. Мы осуществили непоправимые изменения в климате и в экологическом балансе. Кстати, буквально на днях появилась информация о том, что из-за высокого содержания углекислого газа в мировом океане в течение ближайших двух лет рыбы потеряют способность распознавать хищников – у них нарушится ориентация в собственном жизненном пространстве. Это приведет к вымиранию огромного количества видов.

Так что экологические потрясения мы можем получить в очень близкой перспективе – 3-5 лет.

А долетит до нас Нибиру или не долетит – это большой вопрос.

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Мы помним заявление НАСА об инопланетянах. Иногда делаются странные заявления, чтобы держать людей в тонусе и пугать. Но меня все же больше беспокоит безумие самого человека, который не способен обустроить гармоничное счастливое обитание на собственной планете. И это – колоссальный риск.

Если верить в разумность вселенной, то я не исключаю, что такая вселенная может просто стереть с лица земли человеческий вид как что-то ошибочное, неразумное и паразитарное. А будет ли это планета или извержение супервулкана – это уже другой вопрос.

- По вашему мнению, планета Нибиру – реальная планета или все же фантазия?

- Я не очень верю в существование этой Нибиру. Есть древние легенды, мифы, есть какие-то эзотерические указания об этом, но что касается самого факта существования этой планеты, да еще и с расчетом ее траектории, с прогнозами о том, что она повлияет на Землю, приведет к колоссальным катаклизмам либо просто врежется в нее… Пока я не видел заслуживающих внимания и доверия исследований и расчетов по этому поводу.

Здесь больше мифов и страшилок.

- Допускаете ли вы, что Нибиру может быть осколком планеты Фаэтон, которая, согласно легендам, входила в Солнечную систему, затем была разрушена и сегодня ее остатки представляют собой пояс астероидов?

- Наши познания окружающего космоса весьма ограничены. Мы сидим на маленькой планете, на точке во вселенной и пытаемся созерцать всё вокруг своими достаточно еще примитивными инструментами. При всем при этом мы не до конца понимаем причинно-следственные связи, которые есть в космосе. Поэтому не берусь судить.