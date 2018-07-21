Журналисты сравнили личные самолеты Путина и Трампа: роскошные фото

Британские журналисты сравнили самолеты президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, на которых гаранты добирались в Хельсинки, где 16 июля состоялась двусторонняя встреча.

Как сообщает Mirror, самолет президента России уступил самолету гаранта США по габаритам и мощности, однако не по комфортабельности.

Модифицированный Boeing 747-200B Дональда Трампа достигает 70 метров в длину и способен разогнать скорость до 1000 километров в час, в то время как борт президента РФ (Ил-96) оказался короче на 5 метров, а его максимальная скорость - 900 километров в час.

Boeing 747-200B Дональда Трампа

Однако внутри лайнер президента США оказался немного скромнее: в нем есть офис, звуконепроницаемый конференц-зал, столовая, кухня, но нет спортивного зала и люксовой ванны, кровати размера King-size и многих других удобств.

Борт Владимира Путина журналисты оценили в 390 млн фунтов стерлингов, что значительно превышает 500 миллионов долларов.

Ил-96 Владимира Путина

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