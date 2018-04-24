Задолго до премьеры: в сеть слили фото нового LG G7 ThinQ

Южнокорейский производитель LG объявил о намерении представить свой новый телефон G7 ThinQ в Нью-Йорке 2 мая 2018 года.

Известный инсайдер Эван Блэсс опубликовал на своей Twitter-странице изображения еще не представленной новинки.

Twitter

Согласно просочившимся в прессу данным, у LG G7 ThinQ будет 6,1-дюймовый IPS-дисплей( 3120х1440 пикселей). Аппарат получит сдвоенную камеру (по 16 Мп).

Новый смартфон будет работать на процессоре Snapdragon 845. Объем оперативной памяти - 6 ГБ, хранилища - 64 или 128 ГБ. Цена LG G7 ThinQ составит около $900.

Приобрести G7 ThinQ можно будет в пяти цветовых вариантах: черный (Aurora Black), серый (Platinum Grey), синий (Moroccan Blue), матовый синий (Moroccan Blue Matte) и розовый (Raspberry Rose).

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