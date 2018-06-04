Стать повелителями кода? Microsoft покупает сервис для разработчиков Github

Компания Microsoft захотела приобрести сервис для хранения кода и совместной разработки Github.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, но детали сделки пока неизвестны.

Отмечается, что решение было обоюдным: Microsoft согласилась купить Github, а владельцы сервиса выбрали компанию из-за гендиректора Сатьи Наделлы. Однако неясно, чем именно топ-менеджер привлек акционеров.

В 2015 году Github оценивали в 2 миллиарда долларов. Сейчас компания подтвердила The Verge, что сделка обошлась в 7,5 млн долларов.

Github - популярный сервис коллективной разработки и хранения кода. Проектом пользуется 27 миллионов разработчиков, в том числе специалисты многих крупных компаний.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Microsoft предоставила своим корпоративным клиентам возможность тестировать новый пакет офисных инструментов Office 2019.