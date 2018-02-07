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SpaceX запустила новую трансляцию с кабриолетом Tesla: смотреть онлайн

Компания американского предпринимателя Илона Маска SpaceX начала новую трансляцию, на которой можно наблюдать за тем, как спорткар Tesla с манекеном по имени Starman за рулем удаляется от Земли.

Прямую трансляцию Live Views of Starman компания Маска ведет на YouTube.

SpaceX запустила к Марсу одну из самых тяжелых ракет "Falcon Heavy".

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На приборной панели машины содержится надпись "Don't Panic" ("без паники").

Ракета запустила автомобиль с включенной на аудиосистеме песней Дэвида Боуи "Life On Mars".

Как сообщал "Обозреватель", Илон Маск раскрыл детали тайного бизнеса и показал "самый безопасный огнемет в мире".

Читайте все новости по теме "Космос" на Обозревателе.

Тема
Космос
Персона
Илон Маск
Место
США
Объекты
SpaceXTesla MotorsTeslaМарс
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