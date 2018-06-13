Сохранение номера при смене оператора: стало известно, когда это заработает

Уже в 2019 году украинцы смогут менять мобильного оператора, сохраняя при этом свой номер телефона.

Как пишет "Экономическая правда", спустя два года судебных разбирательств Украинскому государственному центру радиочастот уже поставлено оборудование и программное обеспечение, необходимое для работы MNP. Теперь нужно создать комплексную систему защиты информации.

"Мяч на поле УГЦР. От его решения зависит, как скоро будет запущена услуга. Все юридические преграды для запуска уже урегулированы. Компания "Эс Ай Центр" отмечает, что готова завершить реализацию проекта MNP, по которому уже выполнено 90% обязательств, если на то будет соответствующее правомерное решение", — заявил представитель "Эс Ай Центр".

Новости В Украине снова заблокировали сохранение номера при смене оператора

В то же время в компании отмечают, что вполне реалистичным сроком для запуска услуги в Украине является уже февраль 2019 года.

Для работы системы украинским мобильным операторам следует закупить и настроить криптошлюзы и локальные базы данных.

ЛБД оператора Lifecell, по словам его представителей, готовы еще с весны 2017 года. В Vodafone также готовы к началу работы услуги MNP уже в начале 2019 года. В свою очередь пресс-службе компании "Киевстар" на данный момент не готовы назвать конкретные сроки возможного запуска.

Перенос номера между операторами в Украине будет происходить не дольше трех рабочих дней, а стоимость операции должна быть невелика. Для этого необходимо будет предоставлять свои данные и проходить идентификацию личности. При переносе абонент будет оставаться без мобильной связи не более трех часов.

Отметим, что услуга переноса мобильного номера (MNP) на протяжении последних 20 лет была запущена в Нидерландах, Великобритании и Гонконге, а также во многих других развитых странах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские мобильные операторы анонсировали топ-8 изменений на рынке услуг.