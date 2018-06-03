Смартфон вредно заряжать ночью: названа причина

Длительное подключение батареи смартфона к источнику электроэнергии может ей навредить. Именно поэтому эксперты не рекомендуют заряжать свои мобильные устройства ночью.

Каждый раз когда вы заряжаете батарею до 100%, ее срок службы уменьшается, пишет Телеграф.

Эксперты советуют отключать устройство от источника питания, когда батарея зарядится на 80%, а не на 100%. Но, подчеркивают они, полная разрядка тоже приводит к более быстрому износу аккумулятора.

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Кроме того, есть еще одна опасность ночной подзарядки.

Оказалось, что более 70% людей ставят на зарядку телефон возле своей головы, где он и лежит всю ночь.

Исследователи твердят, что во время зарядки аккумулятор девайса является особенно опасным для организма человека. Излучение может приводить к раздражению кожи, головной боли и даже к раку кожи.

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