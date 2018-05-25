Победа на миллионы: Apple выиграла у Samsung важный спор

Apple Inc. одержала очередную победу в череде судебных споров с Samsung Electronics.

Американский суд повысил сумму выплат южнокорейской компании в пользу Apple в связи с нарушением патентов на дизайн устройства и технологию изготовления iPhone, пишет The Wall Street Journal.

Размеры выплат по рассматриваемым патентам увеличены с $399 млн до $539 млн по решению окружного суда Сан-Хосе, штат Калифорния. При этом Apple требовала $1,05 млрд, а Samsung пыталась убедить судей, что штрафные санкции в данном случае не могут превышать $28 млн.

В Bloomberg сообщили, что жюри присяжных решало, должна ли Samsung деньги Apple на основе продаж своих смартфонов или компонентов, которые нарушали патенты американской корпорации.

Напомним, конфликт компаний начался в 2011 году, когда Apple потребовала у Samsung $ 2,5 млрд за нарушение патентов на "скругленные углы", "кольцо на лицевой части смартфонов" и другие элементы дизайна смартфонов и операционной системы iOS.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Samsung зарегистрировала патент смартфона с прозрачным корпусом и гибким экраном. Устройство будет складываться горизонтально.