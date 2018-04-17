Как нацисты: Дуров высмеял Роскомнадзор

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал в сети свою версию логотипа Роскомнадзора, органа, который заблокировал этот мессенджер в Российской Федерации.
Он изменил цветовую гамму на красно-черно-белую – которую использовали нацисты в Германии – и подписал изображение: "Ничего не напоминает?"
Telegram
Пользователи соцсетей продолжают издеваться над попытками Роскомнадзора заблокировать доступ к Telegram.
первая блокировка попала в гугл, больно сука— сербо (@PetarSerbo) 16 квітня 2018 р.
вторая в вайбер угодила - косой мудила
Жаров: мы обладаем самыми современными средствами коммуникаций и имеем доступ к последним известным технологиям pic.twitter.com/MEJQ1xmouq— Метапатриарх (@QuodLicetIovi) 16 квітня 2018 р.
Идея для публичного мероприятия: придти сегодня к офису Роскомнадзора и приемной ФСБ, всем вместе показывать на них пальцами и просто смеяться— анатолий ноготочки💅 (@A_Kapustin) 17 квітня 2018 р.
Чувствую, что Россия скоро по стопам КНДР пойдёт #telegram #блокировка— Moris📌 (@ulyanamoris) 17 квітня 2018 р.
Че думали мы шутки шутим #Telegram pic.twitter.com/Gnl0jRqNcv— Ãvenger Quēen Løki ~ БАБУШКА МАРВЕЛ ~ БДСМ СТАРК (@Ksenia__Queen) 17 квітня 2018 р.
#Роскомнадзор #телеграм #telegram pic.twitter.com/FlDZlin0AX— Николай (@nkosuxin) 17 квітня 2018 р.
#Telegram Извините pic.twitter.com/hZwkcbV6bG— Чаек Мёдик Горгорот (@plodovoyagodno) 17 квітня 2018 р.
Актуальненько#telegram #telegramживи pic.twitter.com/3QA7ILSrog— Artem (@Artyom72069) 16 квітня 2018 р.
На злобу дня. #Telegram #Блокировка #Роскомнадзор pic.twitter.com/tCLteUpnj5— Богоугодный Коммунист (@Hankchenaski) 16 квітня 2018 р.
Как сообщал "Обозреватель", пользователи соцсетей рассматривали самые различные способы обойти блокировку Telegram.