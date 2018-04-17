Как нацисты: Дуров высмеял Роскомнадзор

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал в сети свою версию логотипа Роскомнадзора, органа, который заблокировал этот мессенджер в Российской Федерации.

Он изменил цветовую гамму на красно-черно-белую – которую использовали нацисты в Германии – и подписал изображение: "Ничего не напоминает?"

Telegram

Пользователи соцсетей продолжают издеваться над попытками Роскомнадзора заблокировать доступ к Telegram.

первая блокировка попала в гугл, больно сука

вторая в вайбер угодила - косой мудила — сербо (@PetarSerbo) 16 квітня 2018 р.

Жаров: мы обладаем самыми современными средствами коммуникаций и имеем доступ к последним известным технологиям pic.twitter.com/MEJQ1xmouq — Метапатриарх (@QuodLicetIovi) 16 квітня 2018 р.

Идея для публичного мероприятия: придти сегодня к офису Роскомнадзора и приемной ФСБ, всем вместе показывать на них пальцами и просто смеяться — анатолий ноготочки💅 (@A_Kapustin) 17 квітня 2018 р.

Че думали мы шутки шутим #Telegram pic.twitter.com/Gnl0jRqNcv — Ãvenger Quēen Løki ~ БАБУШКА МАРВЕЛ ~ БДСМ СТАРК (@Ksenia__Queen) 17 квітня 2018 р.

Как сообщал "Обозреватель", пользователи соцсетей рассматривали самые различные способы обойти блокировку Telegram.