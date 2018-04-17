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Как нацисты: Дуров высмеял Роскомнадзор

2.1тЧитать новость на украинском

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал в сети свою версию логотипа Роскомнадзора, органа, который заблокировал этот мессенджер в Российской Федерации.

Он изменил цветовую гамму на красно-черно-белую – которую использовали нацисты в Германии – и подписал изображение: "Ничего не напоминает?"

Telegram

Пользователи соцсетей продолжают издеваться над попытками Роскомнадзора заблокировать доступ к Telegram.

Как сообщал "Обозреватель", пользователи соцсетей рассматривали самые различные способы обойти блокировку Telegram.

Место
Россия
Объект
Telegram
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