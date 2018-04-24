Meizu выпустит супердешевый смартфон

Meizu до конца 2018 года выпустить новый новый бюджетный смартфон стоимостью около $50.

Новинка будет работать под управлением упрощенной операционной системы (ОС) Android Go, сообщил сайт Android Headlines.

Meizu не раскрыла подробностей о внешнем виде и технических характеристиках будущей модели. Вероятно, с ее помощью китайский производитель намерен закрепиться на новых для себя рынках, особенно – в Европе.

Google представила Android Go в прошлом году. Эта ОС ориентирована на развивающиеся рынки. Она может работать на смартфонах с 518 МБ оперативной памяти. Как правило Android Go устанавливалась на телефоны стоимостью до $100.

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Как сообщал "Обозреватель", к своему 15-летию Meizu выпустила три новых смартфона с необычными экранами.