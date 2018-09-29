Как правильно вести свой профиль в Facebook: психолог дала советы

В соцсетях сегодня все более распространенным становится понятие "личного бренда". Людям важно демонстрировать свои достижения в интернете, чтобы добиваться успехов в реальной жизни.

Что стоит публиковать, чтобы создать успешный профиль в Facebook, а от чего лучше воздержаться, рассказала в эфире ObozTV психолог Карина Матковская.

"Сейчас такая тенденция, что в соцсетях не нужно присутствие ради присутствия. Если вы специалист и хотите себя развивать, у вас есть личный бренд. Еще пять лет назад не было такого засилья личного бренда. Сейчас все пишут о себе - "я пробежал, я написал, я достиг..." Поэтому обязательно надо писать о своих достижениях, чем ты занимаешься", - сказала она.

По словам психолога, работодатели при рассмотрении вакансий охотней отдадут предпочтение человеку, у которого есть профиль в Facebook.

"По тому, что человек постит, что лайкает, можно понять, из какого он теста. Компаниям нужны не просто сотрудники, а люди, которые разделяют их ценности", - объяснила эксперт.

Матковская посоветовала интернет-пользователям делать посты в соцсетях "как минимум, каждый день".

Время публикации, по словам психолога, также имеет значение: "Все зависит от того, кто ваши читатели. Если они живут на другом континенте, надо ориентироваться, когда они просыпаются. Если ваши читатели работают по ночам, то им ваши посты в 7 утра будут как мертвому припарка. Надо смотреть по ситуации - какая у вас цель".

Эксперт также советует разделять публикуемый в Facebook контент по принципу "80 на 20".

"80% надо давать развлекательного и полезного, 20% - личного. Люди ленивые, они не очень хотят читать. Для нас что-то важное произошло, и мы написали на 1,5 тыс. символов текст, но вряд ли кто-то будет это дочитывать до конца, если это не ваша бабушка, например. Если вы еще никому не известный специалист, надо подумать, чем вы можете быть людям полезны. Можно их либо развлекать, либо давать им пользу", - объяснила она.

На вопрос, стоит ли выставлять на всеобщее обозрение в соцсетях личные фото, Матковская ответила: "Мое мнение, если вы, конечно, не пишете "любимая, спасибо за айфон", то все допустимо. Если это не каждый день - "вот мы кушаем", "вот она спит", "я так ее люблю" и так далее. Выставлять или не выставлять личную жизнь - это ваше личное дело".

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