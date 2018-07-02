Чей Крым? В Google Maps Керченский мост подписали на двух языках

Сервис Google Maps Крымский мост, который был построен из России в захваченный Крым, указал на украинском и русском языках.
Так, часть моста через Керченский пролив в районе Крыма подписана "Кримський міст". А участок в районе российской Тамани подписан по-русски - "Крымский мост".
Кроме того, объекты топонимики в аннексированном Крыму указаны на разных языках — часть на украинском, часть — на русском.
Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.
В ответ на незаконные действия России появилась негативная реакция международного сообщества. Кроме того, Украина подала иск в Международный арбитражный суд по поводу строительства.
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