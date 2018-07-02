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Чей Крым? В Google Maps Керченский мост подписали на двух языках

3.5тЧитать новость на украинском

Сервис Google Maps Крымский мост, который был построен из России в захваченный Крым, указал на украинском и русском языках.

Так, часть моста через Керченский пролив в районе Крыма подписана "Кримський міст". А участок в районе российской Тамани подписан по-русски - "Крымский мост".

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Кроме того, объекты топонимики в аннексированном Крыму указаны на разных языках — часть на украинском, часть — на русском.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

В ответ на незаконные действия России появилась негативная реакция международного сообщества. Кроме того, Украина подала иск в Международный арбитражный суд по поводу строительства.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Приходько Егор
Приходько Егор
Крым -наш, мост - наш, футбол - наш.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Вот же вы ущербные! В каждой мелочи ищете перемогу.
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