"Не спи за рулем!" Выяснилась главная причина сонливости водителей

Главной причиной сонливости водителей является естественная низкочастотная вибрация автомобиля.

К такому выводу пришли ученые из Мельбурнского королевского технологического университета в Австралии, передает РИА Новости.

Они провели исследование с 15 добровольцами на специальном симуляторе кабины автомобиля, имитирующем монотонное движение по двухполосной трассе. Некоторых из них подвергли низкочастотным вибрациям (4-7 герц), на других вибрацией не воздействовали. Во время тестов исследователи следили за ритмом сердца испытуемых.

В результате ученые обнаружили, что подопытные, которых подвергли вибрациям, уже через 15 минут стали зевать, испытывать сонливость и терять внимание. Через полчаса степень сонливости и утомляемости была на порядок выше, а через час их сердечный ритм показывал, что они погружаются в сон.

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