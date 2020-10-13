Названы цены на новую линейку iPhone 12

Компания Apple объявила цены на новую линейку смартфонов iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и 12 Pro Max.

Об этом стало известно во время презентации 13 октября. Отмечается, что все модели поддерживают стандарт 5G.

Так, новый iPhone 12 mini будет стоить от 699 долларов в США, а цены на iPhone 12 стартуют с 799 долларов.

Стоимость iPhone 12 Pro начинается с 999 долларов (в базе будет 128 ГБ памяти), iPhone 12 Pro Max обойдется в 1099 долларов (128 ГБ).

Две младших модели будут доступны в синем, зеленом, черном, белом и красном Product (RED) цветах, старшие – в графитовом, серебристом и золотом, а также в цвете "тихоокеанский синий".

Напомним, компания Apple 13 октября представила новый смартфон iPhone 12, который получил процессор A14 Bionic, построенный по 5-нанометровому технологическому процессу. Отмечается, что это первый в мире такой чип с 11,8 млрд транзисторов.

Чтобы узнать все подробности, читайте текстовую трансляцию мероприятия, которую вел OBOZREVATEL.