Названы самые популярные приложения для Android и iOS

Названы самые скачиваемые мобильные приложения для смартфонов на iOS и Android. Список возглавило приложение TikTok.

Рейтинг был составлен аналитиками компании SensorTower приложений за третий квартал 2020 года по числу скачиваний, передает Gizchina.

Сообщается, общее количество загрузок приложения TikTok в мире достигло 36,5 миллиарда – на 23,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В списке скачиваемых лидеров также оказались мобильные версии Facebook, Zoom, WhatsApp и Instagram.

Среди загружаемых мобильных игр на iPhone топ-10 возглавили Honor of the Kings, PUBG Mobile и Pokemon GO. Среди смартфонов на Android больше всего загружали игры – Coin Master, Pokemon GO и Lineage M.

На мобильных приложениях компания Apple уже заработала 19 миллиардов долларов против 10,3 миллиарда в Google Play.

