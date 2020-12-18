Названы приложения, больше всех собирающие данные со смартфона

Социальная сеть Facebook собирает самое большое количество информации о пользователях своего мобильного приложения на смартфонах.

Об этом говорится в отчете владельцев iPhone под управлением операционной системы iOS 14, передает 4pda. Отмечается, Facebook кроме имени и фамилии, номера телефона, показателей геолокации, адреса электронной почты, истории поиска в сети, сохраняет также данные о покупках в интернете и информацию о состоянии здоровья.

Другая соцсеть Twitter ведет себя подобным способом, получая свободный доступ к снимкам, видео на смартфоне пользователя.

Мобильная версия Instagram, помимо данных о здоровье, также получает доступ к финансовым операциям пользователя. Похожие данные собирает мессенджер WhatsApp. Его конкурент Telegram собирает только контакты пользователя с номером телефона.

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