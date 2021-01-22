Названы iPhone, которые не получат iOS 15

Новую операционную систему от Apple – iOS 15 не получат устаревшие модели iPhone 6s, 6s Plus и iPhone SE 2016 года.

Причиной тому работа на процессоре Apple A9, передает издание Verifier. Также обновления iOS не получит ряд iPad. Отмечается, что обновления не получат такие модели "яблочных" планшетов: iPad mini 4 (2015), iPad Air 2 (2014) и iPad 5 (2017).

То есть новую iOS 15 должны получить модели iPhone 7 и выше и планшеты: iPad Pro 12,9" (2015 г. в. и новее), iPad Pro 9,7", 10,5", 11", iPad Air 3, iPad Air 4, iPad 6/7/8 и iPad mini 5.

Добавим, что музыкальный плеер iPod touch 7-го поколения оснащен чипом A10, а это означает, что он должен получить iOS 15.

Отмечается, что прекращение поддержки связано с аппаратными ограничениями от Apple.

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