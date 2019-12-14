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14 декабря • обновлено в 05:45
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Названы главные опасности в сети 2020 года

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В 2020 году людей поджидает сразу несколько угроз в киберпространстве. Связаны они будут с популярными гаджетами.

Анализ провели специалисты в области кибербезопасности компании Avast. Об этом сообщает "Лента.ру".

Так в будущем году злоумышленники найдут новые сложные способы заражать устройства. Среди наиболее опасных тенденций окажутся шпионаж, кража почты, опасные рассылки и использование уязвимостей удаленного доступа.

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При этом целью преступников станут именно люди ввиду человеческого фактора.

Уязвимыми будут гаджеты от Apple, ведь охоту на них объявили как хакеры, так и исследователи. Также преступники сделали ставку на поддельные программы для iOS и Android, платные подписки или рекламные приложения.

Кроме того, атаке подвергнутся все умные устройства, которыми пока не научились пользоваться люди.

Названы главные опасности в сети 2020 года

Названы главные опасности в сети 2020 года

АИФ

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре Apple представила новый iPhone 11, iPad и Apple Watch.

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Автор
Анатолий Запорожский
Место
Украина
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