Главной ошибкой при зарядке гаджетов является то, что пользователь оставляет его на ночь, не отключая от зарядки. Также аккумулятор изнашивается быстрее, если владелец гаджета не отключает провод после того, как смартфон зарядился на все 100%.

Об этом сообщил директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте, передает Business Insider. По словам эксперта, сберечь аккумулятор поможет сохранение заряда на уровне 30-50%.

При этом нужно учитывать, что все литийионные аккумуляторы подвержены "старению" из-за изменения химического состава. Потому у них есть ограниченный срок службы. Батарея может работать на одинаковом уровне, на протяжении двух лет.

Названа главная ошибка в зарядке гаджетов Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты определили лучший смартфон 2019 года. Назван топ гаджетов.

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