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17 апреля • обновлено в 11:34
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NASA нашло планету-близнеца Земли: удивительные фото

2.2т
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Космическое агентство NASA обнаружило экзопланету, которая находится в обитаемой зоне своей звезды и имеет размер, почти идентичный Земле.

Как сообщает пресс-служба NASA, космический телескоп обнаружил планету с кодовым именем Kepler-1649c еще несколько лет назад, но из-за ошибки компьютерного алгоритма она была отвергнута как "ложный сигнал".

Согласно текущим расчетам, экзопланета всего в 1,06 раза больше Земли и вращается вокруг красного карлика, получая на 25% меньше звездного света по сравнению с солнечным. Температура на ее поверхности вероятно совпадает со средней температурой на нашей планете.

Kepler-1649c на фоне своего красного карлика. Иллюстрация

Kepler-1649c на фоне своего красного карлика. Иллюстрация

nasa.gov

При этом орбита Kepler-1649c гораздо короче – год на ней эквивалентен 19,5 земным дням.

Обитаемость экзопланеты остается под вопросом – состав ее атмосферы неизвестен, определить его на расстоянии 300 световых лет пока проблематично.

Также ученые отмечают, что из-за вспышек, свойственных красным карликам, космическое тело может подвергаться воздействию опасной радиации.

Kepler-1649c в сравнении с Землей

Kepler-1649c в сравнении с Землей

nasa.gov

Напомним, экзопланеты – это планеты, которые найдены за пределами Солнечной системы. Они вращаются вокруг красных карликов – звезд, которые меньше и холоднее Солнца.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 апреля около Земли на минимальном расстоянии пройдет крупный астероид 52768 (OR2 1998), который потенциально опасен для нашей планеты.

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