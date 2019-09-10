Главная Новости
11 сентября • обновлено в 00:18
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости техники и технологии

На презентации новинок Apple показали красочное фото Киева

1.3т Читать материал на украинском

Американская корпорация Apple во время презентации новинок-2019 продемонстрировала фото левого берега Киева.

Мероприятие состоялось во вторник, 10 сентября, в Театре Стива Джобса в Купертино (Калифорния). Снимок был показан во время презентации нового iPad.

Миллионы зрителей увидели один из киевских жилищных комплексов "Комфорт Таун", расположенный на улице Регенераторная. Apple решила показать крыши цветных домов, расположенных в этом ЖК.

Презентация Apple

Презентация Apple

Скриншот

Новости
Apple презентовала новые iPhone: как они выглядят
Фото Киева на новом iPad

Фото Киева на новом iPad

Скриншот

Дома на Регенераторной в Киеве

Дома на Регенераторной в Киеве

novostroyki.realt.ua

Отметим, компания продемонстрировала новый iPhone 11, Apple Watch и другие новинки, озвучив их характеристики. Более детально о презентации читайте по ссылке.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что стало СМИ известно о большом сюрпризе Apple на показе новых продуктов.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина Киев
Теги
Apple фотографии
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel