На презентации новинок Apple показали красочное фото Киева

Американская корпорация Apple во время презентации новинок-2019 продемонстрировала фото левого берега Киева.

Мероприятие состоялось во вторник, 10 сентября, в Театре Стива Джобса в Купертино (Калифорния). Снимок был показан во время презентации нового iPad.

Миллионы зрителей увидели один из киевских жилищных комплексов "Комфорт Таун", расположенный на улице Регенераторная. Apple решила показать крыши цветных домов, расположенных в этом ЖК.

Презентация Apple Скриншот

Фото Киева на новом iPad Скриншот

Дома на Регенераторной в Киеве novostroyki.realt.ua

Отметим, компания продемонстрировала новый iPhone 11, Apple Watch и другие новинки, озвучив их характеристики. Более детально о презентации читайте по ссылке.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что стало СМИ известно о большом сюрпризе Apple на показе новых продуктов.

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